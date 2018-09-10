Обережно, “русский мир”: як реваншисти намагаються заручитися підтримкою тернополян

10/09/2018 Розмір тексту:

Проросійська політична партія “За життя” продовжує активно розбудовувати місцеві осередки на Тернопільщині, тоді як її керівники відкрито говорять про зближення з Росією. “Вільні Люди Тернопіль” закликають представників ЗМІ, тернополян та жителів області аналізувати та перевіряти інформацію, не поширювати і не сприяти поверненню до влади проросійських сил.

Щоб заручитися підтримкою громадян, керівництво міських і районних осередків проводить соціально важливі заходи. На Збаражчині – акція із надання безкоштовної юридичної допомоги “Ми з Вами”, на Бучаччині – відкриття стели бійцям АТО та Героям Небесної Сотні. Як наслідок – присутність в інформаційному та громадсько-політичному просторі області. Такими простими і водночас дієвими методами відбувається маніпуляція свідомістю людей під час гібридної російської агресії, зазначають “Вільні Люди”.

Активісти нагадують, що партія “За життя” – абсолютно проросійський проект, що координується та фінансово підтримується з Російської Федерації. Для переконливості наводять декілька фактів:

– керівники партії ведуть проросійську політику та відкрито заявляють – одним з головних завдань, що стоїть перед Україною, є відновлення відносин із Російською Федерацією та країнами СНД.

– серед найвідоміших членів партії – екс-регіонали, реваншисти Вадим Рабінович та Євгеній Мураєв.

– нещодавно до партії вступив Віктор Медведчук – кум Путіна та головний архітектор плану з розвалу України. Саме він координує та структурує всі проросійські та реваншистські сили для повернення до влади. Безперечно, його вступ у партію означає, що Медведчук розпочав активну підготовку до майбутніх виборів.