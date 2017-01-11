“Нива” візьме участь у зимовому турнірі пам’яті Ернеста Юста

11/01/2017 Розмір тексту:

У рамках підготовки до другого кола чемпіонату України серед аматорів, футбольний клуб “Нива” Тернопіль візьме участь у традиційному зимовому турнірі пам ‘ яті Ернеста Юста.

Турнір, що проводить Львівська обласна федерація футболу, розпочнеться 25 січня і проходитиме на полях зі штучним покриттям Львова, Моршина та Винників.

За регламентом команди спершу проведуть груповий турнір в одне коло, а після цього відбудеться стадія плей-офф. Станом на 11 січня участь у турнірі уже підтвердила 41 команда.