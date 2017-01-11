“Нива” візьме участь у зимовому турнірі пам’яті Ернеста Юста

11/01/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У рамках підготовки до другого кола чемпіонату України серед аматорів, футбольний клуб “Нива” Тернопіль візьме участь у традиційному зимовому турнірі памяті Ернеста Юста.

Турнір, що проводить Львівська обласна федерація футболу, розпочнеться 25 січня і проходитиме на полях зі штучним покриттям Львова, Моршина та Винників.

За регламентом команди спершу проведуть груповий турнір в одне коло, а після цього відбудеться стадія плей-офф. Станом на 11 січня участь у турнірі уже підтвердила 41 команда.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,275 / 9.5m