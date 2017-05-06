НВК на Монастирищині користується перевагами децентралізації та плідно співпрацює з місцевою владою і своїм депутатом

Прикладом та доказом цього може стати Горішньослобідський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІст.-ДНЗ».

– У минулому році завдяки перемозі нашого проекту «Школа – будинок радості для дітей», вдалося залучити кошти на перекриття даху. На ці роботи нам 50 тисяч гривень виділила обласна рада та 143 тисячі гривень – районна рада і районна адміністрація, – розповідає директор закладу Било Марія Михайлівна.

Після обрання у 2014 році народним депутатом на цьому окрузі, Микола Володимирович Люшняк дослухався до прохань колективу та батьків і допоміг із закупівлею 7 металопластикових вікон, які встановили першочергово у класах, де займаються дітки. І вже в минулому році, як зазначає Марія Било, за виділені кошти вдалося не лише повністю перекрити дах закладу, але й закупити 8 енергозберігаючих вікон та двері.

– За кошти відділу освіти було закуплено та встановлено нові теплові котли. Ті, що функціонували до цього, були надзвичайно енергозатратними, а нові дозволяють суттєво економити кошти без втрати тепла. Окрім того, у закладі була лоджія, яку колектив не використовував, тому ми прийняли рішення її реконструювати і зробити додатковий клас – тепер там займаються діти, – розповідає голова Монастириської РДА Степан Бойко.

Окрім позитивного досвіду в оформленні та представленні проектів, колектив закладу уміло веде господарство, зокрема, маючи 1,5 га власної землі, здають її в оренду місцевому фермеру, а у відповідь отримують допомогу: подарунки для дітей на Новий рік, енергозберігаючі вхідні двері для НВК та ін.