Ножем у серце: у поліції розповіли деталі вбивства випускниці на Тернопільщині

26/06/2017 Розмір тексту:

Тіло сімнадцятирічної дівчини 26 червня близько 6.40 на узбіччі дороги виявив житель смт. Вишнівець Збаразького району. Він викликав поліцію та швидку.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого управління Володимира Галевича, на місце нещастя одразу виїхала слідчо-оперативна група району та обласного центру. Загибла – цьогорічна випускниця, жителька Вишнівця.

Дівчина разом з друзями того дня пішла на святкування Дня молоді. Востаннє матір з нею спілкувалася по телефону приблизно о 1.30-1.40 ночі. Донька повідомила, що збирається йти додому.

При огляді тіла дівчини експерти виявили одне ножове поранення в області серця. Проте, що стало причиною загибелі і коли саме трапилося нещастя встановить судово-медична експертиза.

Правоохоронці опитують друзів загиблої, а також встановлюють свідків даної події та людей, з якими вона поверталася зі свята.

Будь-яку інформацію можна залишити за номерами телефонів у Збаражі: (068) 346-73-46, (03550) 2-12-45, у Тернополі – (0352) 27-12-58, (067) 471-66-23 або на лінію “102″.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 ККУ – умисне вбивство, повідомляють у поліції.

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