Новий скандал: львівське сміття будуть возити до села поруч з Тернополем?!

30/05/2017 Розмір тексту:

Гучний скандал розгортається у Тернополі. Сьогодні, 30 травня, за інформацією низки львівських інтернет-видань у Львові інженерна комісія погодила проект договору між «Львівспецкомунтрансом» та ТзОВ «Європейський екологічний альянс» із наданням 12,7 млн. грн для облаштування ділянки для тимчасового складування ТПВ у Тернопільській області.

Про це журналістам повідомив заступник голови комісії, депутат Львівської міської ради Віталій Свінціцький.

За словами депутата, «підприємство «Європейський екологічний альянс» нібито володіє ділянкою поза межами населених пунктів на Тернопільщині у 6 га. За цільовим призначенням вона є територією для тимчасового складування твердих побутових відходів. Утім наразі ділянка для цього не облаштована – саме на це і потрібні кошти. У разі ж підписання договору, якщо вірити юридичному управлінню міськради, Львів упродовж року зможе безкоштовно туди возити пресовані відходи в обсязі 200 тисяч тон», – каже депутат.

Як вдалося дізнатися “За Збручем“, мова йде про ділянку площею 6 га на території Миролюбівської сільської ради Тернопільського району. У розпал сміттєвої кризи 2009 року вона була передана обласною владою у постійне користування Тернопільській міській раді. З того часу ця територія практично не використовувалась містом, оскільки міському голові Тернополя вдалося налагодити співпрацю з громадою Малашовець, де знаходиться базове для міста сміттєзвалище.

Та найцікавіше далі. 24 квітня відбулося засідання постійної комісії Тернопільської міської ради з питань ЖКГ, на якому розглядалося питання “Погодження ТОВ “Європейський екологічний альянс” здійснення діяльності з тимчасового складування побутових відходів на земельній ділянці, яка на праві постійного користування належить Тернопільській міській раді”. Згідно протоколу засідання, розміщеного на сайті міськради (щоправда, без підписів, як і всі решта) з 5 членів комісії на засіданні були присутні троє – Іван Сороколіт (екс-“Свобода”), Сергій Лупак (“Самопоміч”), Тарас Білан (БПП). Були відсутніми депутати Петро Ландяк та Галина Гевко.

Після доповіді голови комісії Івана Сороколіта троє присутніх членів комісії погодили товариству “Європейський екологічний альянс” здійснення діяльності з тимчасового складування побутових відходів у Миролюбівці.

Якщо рішення комісії підтримає сесія Тернопільської міської ради, то село під Тернополем з легкої руки панів Сороколіта, Білана та Лупака має всі шанси стати “смітником” міста Лева.

Припущення замість висновків

Тепер стає зрозумілою уся катавасія навколо подій у міській раді: хто і чому та на якому боці барикад. До речі, і по датах співпадає.

Незрозумілою тільки видається позиція порошенківця Тараса Білана. Голова Тернопільської ОДА та неформальний “намісник” Порошенка в області Степан Барна неодноразово гнівно заявляв, що не допустить, щоб на Тернопільщину вивозили львівське сміття. Невже він не знав про авантюру, яку погодили на комісії з питань ЖКГ?