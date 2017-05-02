Новий навчальний рік Старовишнівецька школа відзначатиме з новим спортивним та актовим залами. ФОТО

Як розповідає директор школи Ілона Миндзар, найбільшою проблемою був дах спортзалу, який протікав.

– Завдяки голові Вишнівецької громади Володимиру Кравцю, який не раз доводив, що на нього можна покладатись, ми цього року розпочали ремонт нашого навчального закладу. Попри те, що школу відвідує 224 діток, вона не ремонтувалась роками. Величезною проблемою був дах. Зараз ми його відремонтували. Також, нам вдалось відремонтувати сам спортивний зал, де залишається лише замінити покриття підлоги на спеціальний спортивний лінолеум, – розповідає Ілона Миндзар.

В спортивному залі провели масштабний обсяг робіт: спочатку зняли стару штукатурку, стіни наново шпаклювали та штукатурили, відремонтували і стелю зали. В самому приміщенні замінили старі двері, вікна та освітлення, обладнують роздягальні.

Крім спортивного залу в школі капітально ремонтують і приміщення, де колись була невелика актова зала. Як розповіла директор навчального закладу, раніше приміщення було невеликим та поділеним на менші кімнати, що заважало проводити репетиції або ж святкування. Щоб змінити таку ситуацію в актовій залі довелось знести старі стіни та тим самим збільшити її. Тепер займатись в залі зможе шкільний хор, відомий не лише в Збаразькому районі, а й на цілу область. Володимир Кравець зазначив, що для оновленої зали закуплять і нову акустичну систему та спеціальне освітлення.

Та навіть на цьому роботи не завершаться:

– Спеціально для діток ми закупимо новий спортивний інвентар, щоб забезпечити їм гідні умови навчання, важливою складовою якого є і фізичний розвиток та зайняття спортом. Вже коли учні підуть на канікули ми в дворі школи замінимо бордюри та облаштуємо його бруківкою. Також, на місці старих вікон встановимо нові. Роботи із благоустрою закладу плануємо завершити до 1 вересня, – говорить Володимир Кравець.