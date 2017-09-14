Новий фонтан на ставі облюбували циганчата. ФОТО

14/09/2017 Розмір тексту:

Всі ЗМІ Тернополя розповідають про те, що у місті продовжують споруджувати великий аераційний фонтан, завдовжки біль як 240 м. Тернополяни з нетерпінням чекають, коли у місті відкриється нова туристична “родзинка”. Першу частину фонтану уже встановили. Наразі працюють над завершенням цього масштабного проекту.

Тим часом цей фонтан “облюбували” діти осіб ромської національності. Вони з радістю забавляються біля нього, повідомляє сайт Реально.

Про це повідомили у соцгрупі “Від Тернополя”, опублікувавши фото тернопільського фотографа Миколи Василечка.

“Першу атаку форсунки аераційного фонтану витримали. Чи витримають наступні — час покаже. Або веб-камера, якщо встановлять. (13:38, 09.09.2017, м. Тернопіль, набережна парку імені Тараса Шевченка)”.

Фото: Микола Василечко