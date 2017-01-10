Новорічно-різдвяні свята для компанії “Агропродсервіс” розпочалися з дитячих віншувань. ФОТО

10/01/2017 0
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Дитячий вертеп з села Острів завітав до керівництва компанії “Агропродсервіс” та привітав з новорічно-різдвяними святами.

У супроводі вчителів школярі зіграли сценку Різдвяного вертепу за участю традиційних героїв – царя Ірода, пастушків, нечистих сил, ангела, циганки, українського воїна та навіть справжнього козака, – повідомляють на сайті компанії. Натомість керівництво підприємства віддячило дітям новорічними подарунками.

– Для нас прийняти український вертеп в офісі справжнє свято, адже саме цього року наша компанія розширила свої потужності і переїхала в будівлю відновленого Тернопільського м’ясокомбінату. Тому з часу реконструкції ці стіни вперше почули українські колядки, – сказав Генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський.

За словами вчителів, котрі готували діток, жителям громад зараз важливо налагоджувати співпрацю з місцевим бізнесом, адже від останнього залежить соціальний достаток населення.

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