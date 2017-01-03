Новорічні розваги тернопільських мажорів: “бомбити” пішоходів петардами з вікна автомобіля

03/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі кілька чоловіків розважалися, катаючись місто на автомобілі та кидаючи під ноги петарди.

Про це пише сайт Про все, цитуючи допис тернополянина.

“Щиросердечно прошу тих придурків, які їздять на машині по вечірньому Тернополі на великій швидкості і кидають людям під ноги петарди: здохніть тварі! Маленькому хлопчику розірвало шматок курточки, а якби сталось щось серйозніше? Все сталось настільки миттєво, що ніхто навіть не помітив колір машини, яка промчала просто на шалееееній швидкості (21:00 на зупинці біля “Цибульки”). Люди, будьте обережніші, всяке може статись, хоча навіть не знаю, як від такого можна захиститись”.

Тим часом інші учасники обговорення навіть оприлюднили держномер автомобіля. Справа за поліцією: “… ці під..ри їздять і кидають петарди людям під ноги… в чому прикол шо кидають і втікають сцикуни… чоловік 4-5 приблизно 18-23 роки… одним словом ганд..ни… хотіли з друзями вламати їм, але ж воно заяву побіжить писати і татко модний адвокатів найме… ну нічого, Тернопіль маленький… а знайти цвяшок на вулиці не проблем… номера то ж є… без обід, педики…”, – пише користувач.