Нова радість стала: тернополян очікує чергове подорожчання

16/01/2017 Розмір тексту:

Кабельне телебачення у Тернополі подорожчає. З 1 січня почав діяти закон, який змінює правила трансляції українського кабельного телебачення. Тепер, згідно з новими правилами, пакет каналів в значній мірі буде залежати від домовленості між медіагрупами і провайдерами, що призведе до подорожчання послуг.

Так, про зміну тарифів уже повідомили 2 найбільших у Тернополі провайдери комунікацій “Воля” та “Колумбус”, пише Терен.

“Ми змушені з 1 лютого 2017 року підвищити розмір абонентної плати за телекомунікаційні послуги в середньому до 6%. Підвищення торкнеться частини пакетів “ТБ”, “Інтернет”, “ТБ+Інтернет” та додаткових пакетів ─ “Спорт” і “Футбол HD”, – йдеться у повідомленні прес-служби “Волі”.

Такий крок провайдер пояснює складною економічною ситуацією.

“Порівняно з січнем 2016 року тарифи на тепло підвищилися на 18%, електроенергію – на 24%, курс долара щодо гривні зріс на 13%, а значна частина наших витрат ─ валютна складова. Рівень інфляції становить 11,4 % (за 11 місяців 2016 року). У нас з’явилися нові договірні відносини з українськими медіагрупами. Ми хочемо, щоб ви і надалі дивилися всі популярні українські телеканали”, – додали представники компанії.

На сайті “Колумбусу” теж з’явилося подібне повідомлення: