Нова радість стала: після Різдва подорожчає проїзд у громадському транспорті

03/01/2017 Розмір тексту:

Ми вже повідомляли про зростання тарифів у громадському транспорті Тернополя з десятого січня. Відповідне рішення підтримали на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради. Основні аргументи – збільшення податкового навантаження, дорожчання технічного обслуговування автомобілів.

У результаті рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, проїзд у тролейбусах становитиме 3 гривні, для пільговиків, тобто учнів і студентів – 2 гривні. Тариф у маршрутках зросте до 4 гривень.

«Мусимо визнати, що вимоги перевізників є цілком виправданими. Ми і так довго стримували зростання тарифів. У сусідніх обласний центрах підвищені тарифи вже діють більше, ніж рік. Однак зміни не стосуватимуться пільгових категорій населення. Щодо основних причин, через які зростає вартість проїзду у тролейбусах – це той факт, що відтепер підприємства комунального електричного транспорту змушені купувати електроенергію без пільги. Щодо роботи маршрутних таксі, то чотири гривні – це ціна, яка також не відповідає усім затратам перевізникам. Тому сподіваємося на взаєморозуміння», – відзначив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

За словами експертів, на зростання тарифів у громадському транспорті вплинуло також і підвищення рівня мінімальної заробітної плати до трьох тисяч двісті гривень. У Тернопільській міській раді вирішили, що жителі обласного центру стали спроможними платити за проїзд більше.