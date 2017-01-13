Ноу-хау тернополянина набирає популярності у мережі

13/01/2017 Розмір тексту:

«Подаруй-обміняй ліки», – таку спільноту у фейсбуці створив тернополянин Ігор Качмарський. Він пропонує жителям краю ділитися ліками, які їм вже непотрібні.

Ініціатор групи «Подаруй-обміняй ліки» закликає жителів Тернопільщини до взаємодопомоги. Він пропонує безкоштовно віддавати ліки, якщо людині вони вже непотрібні.

«Це спосіб допомагати і виручати один одного. Якщо припустимо у мене є ліки від грипу, у яких за два тижні завершується термін придатності і мені ці ліки не знадобляться, то є люди, яким вони дуже навіть потрібні. Таким чином у цій групі можна безкоштовно віддати ліки або обміняти їх на інший медичний препарат. Головна мета створення цієї групи – це бажання об’єднати жителів краю, закликати їх бути чуйними до потреб один одного. Зараз непростий час, люди хворіють, особливо на ГРВІ та грип, ліки дорогі. Тому таким чином ми можемо допомагати один одного. Хочу сказати, що ця група існує всього кілька днів, однак вже є перші результати. Приємно, що жителі нашого краю небайдужі до потреб один одного», – каже тернополянин Ігор Качмарський.

Долучитися до групи «Подаруй-обміняй ліки» може кожен охочий користувач соціальної мережі Фейсбук.