Ногою в живіт: у Тернополі гопник побив дівчину
11/04/2018 0
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На свята на молоду дівчину напав невідомий. Інцидент стався на проспекті Злуки.
10 квітня близько 23-ої години бригада швидкої виїжджала на вулиці Злуки, де надавала допомогу 18-річній потерпілій. На вулиці невідомий зловмисник вдарив дівчину ногою у живіт, пише Доба.
Із закритою травмою живота потерпілу доставлено у другу міську лікарню, повідомили в Службі екстреної медичної допомоги.
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