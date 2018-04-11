Ногою в живіт: у Тернополі гопник побив дівчину

11/04/2018 0
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На свята на молоду дівчину напав невідомий. Інцидент стався на проспекті Злуки.

10 квітня близько 23-ої години бригада швидкої виїжджала на вулиці Злуки, де надавала допомогу 18-річній потерпілій. На вулиці невідомий зловмисник вдарив дівчину ногою у живіт, пише Доба.

Із закритою травмою живота потерпілу доставлено у другу міську лікарню, повідомили в Службі екстреної медичної допомоги.

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