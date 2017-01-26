На Тернопільщині люди цілодобово чергують біля цукрового заводу, аби з нього не вивезли обладнання
Акція протесту відбулась в мікрорайоні цукрового заводу 24 січня через загрозу, що із недіючого заводу можуть вивезти устаткування.
Питання відновлення тепер недіючого підприємства не втрачає своєї актуальності, тож коли заступник генерального директора заводу під час зустрічі із міським головою висловив позицію керівництва щодо вивезення окремих агрегатів та апаратів – громада міста вийшла із мітингом під стіни підприємства, повідомляє “20 хвилин“.
Основна вимога протестувальників – залишити устаткування в приміщенні Лановецького цукрового заводу, а не доукомплектовувати ним більш перспективні та прибутковіші заводи.
Конструктивний діалог не склався, оскільки крім начальника охорони до людей ніхто не вийшов. Позиція керівництва міської ради однозначна – Лановецький цукровий завод повинен знову функціонувати, що дасть змогу створити нові робочі місця та налагодити цукрове виробництво в районі.
Люди влаштували цілодобове чергування задля уникнення можливого вивезення агрегатів з території цукрового заводу.
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Коментарі (2)
Микола25/01/2017
Лановецький цукровий завод, як і всі інші цукрові заводи, приватизовувся шляхом так званої “ваучеризації” Власником стали ті, хто вклав свої приватизаційні папери у цей обєкт, у тому числі і самі працівник цього ж заводу Самі вони і обирапа його керівника на загальних зборах, вони ж і наглдову (спостережну) раду вибирали Ними ж обрані керовніки довели завод до банкрутства і продали його “Мрії”,яка фактично обанкрутилась Завод напевне був в заставі і тепер формально належить якомусь банку (ПІБ наприклад) оскільки банки не займаються виробництвом цукру то скоріш за все він буде проданий: або як діючий завод або як купа металолому І ніка міська рада районна чи обласна адміністраці тут не допоможе Це ринок, панове!І виживає той, хто працює ефективніше а не той хто вміє тільки красти
Правда25/01/2017
А чиї це заводи потрібно спитати владу і хто підписував фіктивні папірці, що тепер народ повинен охороняти і для чого ми платимо міліції такі великі гроші .