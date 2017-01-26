На Тернопільщині люди цілодобово чергують біля цукрового заводу, аби з нього не вивезли обладнання

25/01/2017 Розмір тексту:

Акція протесту відбулась в мікрорайоні цукрового заводу 24 січня через загрозу, що із недіючого заводу можуть вивезти устаткування.

Питання відновлення тепер недіючого підприємства не втрачає своєї актуальності, тож коли заступник генерального директора заводу під час зустрічі із міським головою висловив позицію керівництва щодо вивезення окремих агрегатів та апаратів – громада міста вийшла із мітингом під стіни підприємства, повідомляє “20 хвилин“.

Основна вимога протестувальників – залишити устаткування в приміщенні Лановецького цукрового заводу, а не доукомплектовувати ним більш перспективні та прибутковіші заводи.

Конструктивний діалог не склався, оскільки крім начальника охорони до людей ніхто не вийшов. Позиція керівництва міської ради однозначна – Лановецький цукровий завод повинен знову функціонувати, що дасть змогу створити нові робочі місця та налагодити цукрове виробництво в районі.

Люди влаштували цілодобове чергування задля уникнення можливого вивезення агрегатів з території цукрового заводу.