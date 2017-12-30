НЛО чи ракета: у небі над Тернопільщиною помітили загадковий об’єкт

30/12/2017 Розмір тексту:

До світанку частину неба осяяло якесь світіння.

Дивне явище в небі, яке бачили жителі України та Росії, викликало переполох у соціальних мережах. Яскравий спалах почали обговорювати і іноземні видання. Користувачі вже придумали багато версій того, що це за сяйво могло бути. Одні вважають, що це випробування ракет, або КНДР, або балістичної ракети “Тополь”. Інші користувачі впевнені, що це був НЛО. Деякі ж думають, що це величезний метеор, який пронісся над двома країнами, повідомляє ТСН.

Варто зазначити, що загадкове явище в небі спостерігали жителі близько п’ятої години ранку на Донбасі, в окупованому Криму, на Вінниччині, на Івано-Франківщині та у Тернопільській області.

До редакції ТСН надійшло десятки повідомлень та листів з різних куточків України, які спостерігали дивне явище.

“Сьогодні в небі, десь на сході країни, щось взірвалося. Я бачив це сам у місті Гайсин. Їхав на роботу і десь о 5.30 побачив яскравого ліхтаря який освітлював невелику хмаринку, потім засвітився яскравіше і згас, залишивши маленьку хмаринку у вигляді старого місяця”, – написав очевидець з Вінниччини.

З Івано-Франківської області нам повідомили, що бачили зранку у небі якусь кулю із великим хвостом, що світилася та летіла у небі, а потім вона ніби перетворилась у туман котрий швидко поширився на у небі.

“Вже через 20 хвилин після цього, пролунав у небі звук немов летить важкий літак”, – написали читачі з Івано-Франківської області.

Читач з села Бриків, Тернопільської області, також бачив дивне явище зранку 26 грудня.

“О 5.30 я став свідком надзвичайного явища. В нашу атмосферу влетів просто велетенський метеор, який тривалий час згоряв в атмосфері і при цьому дуже яскраво світив. Потім він згорів і утворилася хмара, яка теж яскраво світилася, протягом десяти хвилин вона розрослася до дуже великих розмірів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що таке явище побачили жителі декількох південних областей Росії: Волгоградської, Астраханської, Саратовської, Ростовської, Воронезької та у інших.

Проте, пізніше у російських ЗМІ з’явилася новина про те, що з полігону в Капустиному Яру (Астраханська область) запустили міжконтинентальну ракету “Тополь”. ЗМІ стверджували, що саме ракета залишила такий незвичайний слід в ранковому небі. Проте багато користувачів в це не вірять і продовжують стверджувати, що були свідками польоту НЛО. Варто зазначити, що інформація від ЗМІ не офіційна і її підтвердження наразі немає

Своєю чергою, портал “Аномальна Україна” зазначає, що напередодні, 23 грудня, жителів Лос-Анджелеса налякав вигляд ракети, що злітає Falcon 9, яку запустила компанія Ілона Маска “SpaceX”. Багато очевидців тоді серйозно заявили про інопланетне вторгнення та демонстрували фотографії нібито “НЛО”. Не встигли вщухнути пристрасті, як дивний слід з’явився в небі і над Україною. Вже 26 грудня, рано вранці жителі багатьох областей України могли спостерігати незвичайне видовище.

На порталі зазначаються, що ідентичні розповіді від схвильованих очевидців надходять з Запоріжжя, Житомира, Полтави та інших міст України. Загадковий об’єкт, що світився з’явився на небосхилі над великою територією країни приблизно о 5.30-5.40 (за київським часом). Портал проаналізував фото та відео і зазначив, що така географія може свідчити, що загадковий об’єкт перебував на великій висоті і може бути звичайним слідом від ракети. Але, ніяких офіційних повідомлень про запуски ракет на той день не було.

Варто зазначити, що повідомлення від Міністерства оборони РФ з’явилося лише о 16:50 про те, що в Астраханській області був проведений випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-12М “Тополь”.

“Метою пуску стало випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет. В ході випробування отримані експериментальні дані, які будуть використані в інтересах розробки ефективних засобів подолання ПРО і оснащення ними перспективного угруповання російських балістичних ракет”, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що відстань до міст України, у яких бачили небесне явище близько 1500 км.

ТСН.ua зв’язався з Державним підприємством обслуговування повітряного руху України, проте там нічого не знають про будь-які випробування та якісь дивні явища у небі.

У метеорологічній службі також зазначили, що не знають про явища, які сталися цього дня. А в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка наголосили, що не помітили ніяких дивних коливань у небі. Експерти не зафіксували ніяких спалахів та іншого. В Обсерваторії також зазначили, що це точно не може бути метеорит або щось, що стосується астрономії, оскільки у них це б було точно зафіксовано.

Наразі не було жодного офіційного підтвердження, що саме сталося і що мерехтіло у небі, тому між користувачами продовжують точитися суперечки “НЛО” чи випробування ракет.