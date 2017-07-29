Німецькі екологи шоковані купами сміття на Тернопільщині. ВІДЕО
28/07/2017 2
Розмір тексту:
“Громадська діяльність для ідеального навколишнього середовища у Західній Україні”, – проект під такою назвою триває у Тернополі.
Німецькі фахівці та студенти – екологи спільно з тернопільськими вивчають актуальні екологічні проблеми Тернопільщини та пропонують шляхи вирішення. Які саме? Іноземні гості демонструватимуть та розповідатимуть про це усім охочим, тому запрошують небайдужчих прийти на Театральний майдан Тернополя 28 липня об 11 годині.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (2)
homo vulgaris28/07/2017
Всі розуміють проблему сміття, але коли, нарешті, ця теоретична словесна еквілібристика почне перетворюватися в практичні дії
naxuy28/07/2017
ці герої сьогодні роздавали флаєри біля драм театру
Всі ці флаєри опинилися потім в урнах
ІРОНІЯ