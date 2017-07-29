Німецькі екологи шоковані купами сміття на Тернопільщині. ВІДЕО

28/07/2017 Розмір тексту:

“Громадська діяльність для ідеального навколишнього середовища у Західній Україні”, – проект під такою назвою триває у Тернополі.

Німецькі фахівці та студенти – екологи спільно з тернопільськими вивчають актуальні екологічні проблеми Тернопільщини та пропонують шляхи вирішення. Які саме? Іноземні гості демонструватимуть та розповідатимуть про це усім охочим, тому запрошують небайдужчих прийти на Театральний майдан Тернополя 28 липня об 11 годині.

Детальніше – в сюжеті TV-4.