Німецькі екологи шоковані купами сміття на Тернопільщині. ВІДЕО

28/07/2017 2
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“Громадська діяльність для ідеального навколишнього середовища у Західній Україні”, – проект під такою назвою триває у Тернополі.

Німецькі фахівці та студенти – екологи спільно з тернопільськими вивчають актуальні екологічні проблеми Тернопільщини та пропонують шляхи вирішення. Які саме? Іноземні гості демонструватимуть та розповідатимуть про це  усім охочим, тому запрошують небайдужчих прийти на Театральний майдан Тернополя 28 липня об 11 годині.

Детальніше – в сюжеті TV-4.

 

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Коментарі (2)

homo vulgaris

28/07/2017

Всі розуміють проблему сміття, але коли, нарешті, ця теоретична словесна еквілібристика почне перетворюватися в практичні дії

naxuy

28/07/2017

ці герої сьогодні роздавали флаєри біля драм театру
Всі ці флаєри опинилися потім в урнах

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