Ніхто з тернопільських нардепів не наважився порушити давню заборону

11/12/2017 0
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7 грудня парламент ще на рік продовжив дію мораторію на продаж земельних паїв.

Суть закону проста – держава  до 2019 року забороняє продавати власні наділи власникам сількогосподарської землі, яку отримали від держави за працю в радянських колгоспах. Мова йде про так звані земельні паї.  Основний аргумент народних обранців – не дати спекулянтам та авантюристам скупити землю у селян за безцінь.

Законопроет підтримало 236 народних обранців. Серед них – усі нардепи з Тернопільщини. Зокрема, Михайло Головко, Олег Барна, Тарас Юрик, Микола Люшняк, Ігор Побер, Роман Заставний, Тарас Пастух та Юрій Чижмарь.

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