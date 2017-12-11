Ніхто з тернопільських нардепів не наважився порушити давню заборону

11/12/2017 Розмір тексту:

7 грудня парламент ще на рік продовжив дію мораторію на продаж земельних паїв.

Суть закону проста – держава до 2019 року забороняє продавати власні наділи власникам сількогосподарської землі, яку отримали від держави за працю в радянських колгоспах. Мова йде про так звані земельні паї. Основний аргумент народних обранців – не дати спекулянтам та авантюристам скупити землю у селян за безцінь.

Законопроет підтримало 236 народних обранців. Серед них – усі нардепи з Тернопільщини. Зокрема, Михайло Головко, Олег Барна, Тарас Юрик, Микола Люшняк, Ігор Побер, Роман Заставний, Тарас Пастух та Юрій Чижмарь.