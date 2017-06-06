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Ніхто нікуди не йде: начальник патрульної поліції прокоментував своє “звільнення”
06/06/2017 0
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Ще вчора на окремих інтернет-ресурсах з’явилася інформація, що начальник управління патрульної поліції Тернополя Володимир Струк залишає займану посаду.
Втім, як повідомив “Погляду” сам Володимир Струк, інформація не відповідає дійсності.
— Наразі я перебуваю у черговій відпустці і залишаюся начальником управління патрульної поліції Тернополя, — сказав Володимир Струк. — Новина про моє звільнення неправдива.
Нагадаємо, 30-річний Володимир Струк призначений на посаду начальника патрульної поліції міста 12 березня 2016 року.
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