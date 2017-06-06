Ніхто нікуди не йде: начальник патрульної поліції прокоментував своє “звільнення”

06/06/2017 0
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Ще вчора на окремих інтернет-ресурсах з’явилася інформація, що начальник управління патрульної поліції Тернополя Володимир Струк залишає займану посаду.

Втім, як повідомив “Погляду” сам Володимир Струк, інформація не відповідає дійсності.

— Наразі я перебуваю у черговій відпустці і залишаюся начальником управління патрульної поліції Тернополя, — сказав Володимир Струк. — Новина про моє звільнення неправдива.

Нагадаємо, 30-річний Володимир Струк призначений на посаду начальника патрульної поліції міста 12 березня 2016 року.

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