Ніхто нікуди не йде: начальник патрульної поліції прокоментував своє “звільнення”

06/06/2017 Розмір тексту:

Ще вчора на окремих інтернет-ресурсах з’явилася інформація, що начальник управління патрульної поліції Тернополя Володимир Струк залишає займану посаду.

Втім, як повідомив “Погляду” сам Володимир Струк, інформація не відповідає дійсності.

— Наразі я перебуваю у черговій відпустці і залишаюся начальником управління патрульної поліції Тернополя, — сказав Володимир Струк. — Новина про моє звільнення неправдива.

Нагадаємо, 30-річний Володимир Струк призначений на посаду начальника патрульної поліції міста 12 березня 2016 року.