Нігерійця, який скоїв резонансну аварію в Тернополі, виженуть з України

22/06/2018 Розмір тексту:

Днями у Тернополі іноземець на спортивному автомобілі розтрощив дві маршрутки та два легкових авто. «Шумахером» виявися 30-річний громадянин Нігерії, який, окрім всього, перебуває в Україні нелегально.

У міграційній службі з’ясували, що нігерієць приїхав в Україну в 2013-му році на запрошення одного з луганських вишів, але через події на Сході був переведений у Тернопіль, тут і завершив навчання. Закінчивши університет, мав виїхати з України, але не зробив цього, повідомляє Досьє 102.

– В ході заходів з протидії нелегальній міграції, було встановлено, що в одному зі спальних районів Тернополя проживає нелегал, однак під час перевірки його вдома не застали, встановивши винуватця ДТП, з’ясували, що це одна і та ж особа, – повідомили в міграційній службі області.

За порушення міграційного законодавства іноземець притягнений до адмінвідповідальності за частиною 1 статті 203 КУпАП та сплатив штраф.

Зважаючи на грубе порушення законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, громадського порядку, прав і законних інтересів громадян України, посадові особи міграційної служби прийняли рішення про примусове повернення іноземця до країни походження. Аби виїхати з України в нігерійця є два тижні. Також йому заборонили в’їзд в Україну впродовж 3 років.