Нічого святого: з церкви на Тернопільщині злодій викрав пожертви і Євангеліє. ФОТО

17/09/2018 Розмір тексту:

Невідомий проник до церкви та обікрав її. Про злочин у Збаразьке відділення поліції повідомив священик. Чоловік заявив, що в ніч з 14 на 15 вересня в приміщення церкви Казанської ікони Божої Матері, що в селі Малий Кунець Збаразького району, проник невідомий.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За словами начальника Збаразького відділення поліції Віталія Присяжнюка, зловмисник проник до приміщення, розбивши вікно. За попередніми даними, він викрав гроші зі скриньки пожертв, а також Євангеліє та церковний реманент. Намагався невідомий і відкрити сейф, проте це йому не вдалося.

На момент крадіжки, каже Віталій Присяжнюк, церква не була обладнана сигналізацією та камерами відеоспостереження, а прилегла територія в нічну пору доби не освітлюється.

З місця злочину вилучили речові докази. Встановили правоохоронці і особу підозрюваного. Його затримали оперативники на території Рівненської області.

Зловмисник намагався збути товар на ринку у місті Дубно. Його на момент торгів помітив ветеран органів внутрішніх справ. Пенсіонер знав, що церковну атрибутику можна продавати лише зі спецдокументами. Про підозрюваного він повідомив на лінію “102”.

При перевірці з’ясувалося, що продавець – це чоловік, який обікрав церкву на Тернопільщині. Він у скоєному зізнався. Невідомого затримали відповідно до статті 208 КПК. Зловмисник – житель Кіровоградської області. Йому інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Як повідомили уполіції Тернопільщини, чоловіка перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.