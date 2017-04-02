У Тернополі злодії орудують навіть у таких місцях

02/04/2017 0
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Кримінальне провадження за фактом пограбування правоохоронці Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 38-річного жителя обласного центру. Зловмисник спокусився на чуже майно, перебуваючи у храмі.

Злочин стався під час вечірнього богослужіння. Лиходій прийшов до церкви Святого Івана Богослова, що на проспекті Злуки, й став поміж інших прихожан. Та замість молитви і покаяння став приглядатися до жіночих сумочок. Одну вподобав  і в якийсь момент вирвав з рук жертви. Потерпілою виявилася 73-річна пенсіонерка.

Зловмисника люди намагалися наздогнати, проте той зник поміж насаджень в парку. Розшукати грабіжника вдалося оперативникам кримінальної поліції. Як з’ясувалося, він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, до того ж має пристрасть до наркотиків.  Правоохоронцям також вдалося розшукати мобільний телефон, який втратила пенсіонерка.

Підозрюваному інкримінують частину першу статті 186 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

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