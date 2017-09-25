Нічого святого: у Тернополі обікрали небіжчика

25/09/2017 0
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Про те, що у квартирі, яка належала його покійному батькові, побували чужі, поліцейських повідомив кременчанин. Чоловік виявив зникнення мобільного телефону та декількох електроінструментів на суму близько двох тисяч гривень.

В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до крадіжки може бути причетний  раніше судимий 41-річний житель Кременецького району. Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного був виявлений викрадений мобільний телефон. Інші речі, як зізнався крадій, він продав.

Злочин правоохоронці кваліфікували за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана з проникненням в житло.

 

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