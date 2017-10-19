Нічого святого: на Тернопільщині вкрали батареї з лікарні

19/10/2017 Розмір тексту:

Частину 3 статті 185 Кримінального кодексу поліцейськіЧортківщини інкримінують двом жителям райцентру. Зловмисники спокусилися на майно лікувально-діагностичного центру.

Як встановили оперативники, лиходії проникли до недіючого приміщення, що перебуває на балансі комунального підприємства, через вікно. Оскількинічого цінного не знайшли, поцупили дві чавунні батареї, вартість яких становить близько двох тисяч гривень. Крадене здали не металобрухт.

Підозрювані в поле зору поліцейських потрапляють не вперше. Щодо 34-річного чортківчанина, то у суді на даний час розглядаються матеріали щодо вчинення ним крадіжки. Його спільник – 28-річний житель райцентру теж неодноразово відзначився у незаконному заволодінні майном – притягувався до відповідальності за вчинення крадіжок з магазинів, а на даний час є фігурантом кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки 10 тисяч гривень з салону маршрутного таксі, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.