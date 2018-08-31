Нічний антирекорд: рівень алкоголю у крові водія в 16 разів перевищував норму
Минулої ночі патрульні зупинили водія ВАЗ, у чоловіка помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав 3,16 проміле, що в шістнадцять разів перевищує норму.
Автомобіль ВАЗ викликав занепокоєння у патрульних, оскільки у нього не підсвічувався номерний знак. Зупинивши водія на вулиці Гоголя у Тернополі, патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння.
«При спілкуванні з 33-річним кермувальником патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку на алкотестері в присутності свідків. Результат перевірки склав 3,16 проміле алкоголю – в 16 разів вище допустимої норми. На водія склали адмінпротокол за керування в нетверезому стані та винесли постанову за відсутність належних документів», – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська.
До слова, від початку року патрульні зупинили понад півтисячі нетверезих кермувальників. Через водіїв напідпитку в області трапилося понад 130 аварій, в Україні – понад 2000. Відтак поліціянти розпочали спеціальні патрулювання на виявлення нетверезих водіїв.
Софія Романська
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