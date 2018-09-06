Нічні пригодницькі перегони на Тернопільщині зберуть відчайдухів з усієї України

06/09/2018 Розмір тексту:

Виходячи зі свого дому думай не про гроші, які сьогодні заробиш чи будеш мати якусь вигоду. Думай, як ти будеш змінювати… свій внутрішній світ, чи оточуючий тебе світ, чи ще інший… Ти щось змінюєш, і це вже дуже класно!

Саме так, задля зміни себе, шостий рік поспіль на Тернопільщині збираються любителі пригод з усієї України для участі в пригодницьких перегонах «Терен».

«Терен» – це нічні змагання з орієнтування, що включають у себе пошук контрольних пунктів та проходження різноманітних технічних етапів. Учасники змагатимуться у піших дистанціях з орієнтуванням по компасу, з орієнтуванням по GPS, а також у дистанції на велосипедах. На проходження маршруту дається півдоби – 12 годин. Програма заходу включає проведення змагань «Терен» у нічний період часу, цікавий лекторій на різну тематику, підготовку учасників до перегонів.

Цього року захід відбудеться 28-30 вересня 2018 року на території Монастириського району Тернопільської області. Організатори: Тернопільська обласна федерація спортивного туризму та ГО “Команда Терен”.

Даний захід спрямований на:

– удосконалення форм та засобів туристсько-спортивної роботи з молоддю;

– розвиток українського пригодницького туризму;

– підвищення ролі фізичної культури у всебічному гармонійному розвитку особистості;

– сприяння формуванню свідомих громадян України

За шість років проведення змагань, географія учасників сягнула Луганська, Одеси, Івано-Франківська та навіть Польщі. На Тернопільщину приїздять представники федерації спортивного туризму, активні мандрівники, туристи, спортсмени, студенти, організатори різноманітних спортивних змагань, всі, хто любить орієнтування, біг, гори, пригоди, перегони, гарну атмосферу та приємні емоції.

Організатори забезпечують трансфером учасників із Тернополя та Львова.

Реєстрація команд: http://bikeportal.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6697&Itemid=1535

Подія у фейсбуці – https://goo.gl/sDB8XA

Сторінка – https://www.facebook.com/teren.race/

Контакти співорганізатора Михайла Ониськіва (098)020-94-68

А ти готовий до нічних пригод?

“Терен” – це завжди нові пригоди.