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Нічна негода знеструмила на Тернопільщині 114 населених пунктів
18/09/2017 1
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17-18 вересня внаслідок складних погодних умов на Тернопільщині було знеструмлено 114 населених пунктів.
Про це довідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Причиною припинення електропостачання стали грози з поривами вітру, через які спрацювали системи захисту ліній електропередач.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади.
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Коментарі (1)
igor18/09/2017
причина одна некваліфіковані працівники і хабарники начальники не треба на грозу списувати бездіяльність і тупість