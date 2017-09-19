Нічна негода знеструмила на Тернопільщині 114 населених пунктів

18/09/2017 1
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17-18 вересня внаслідок складних погодних умов на Тернопільщині було знеструмлено 114 населених пунктів.

Про це довідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Причиною припинення електропостачання стали грози з поривами вітру, через які спрацювали системи захисту ліній електропередач.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади.

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Коментарі (1)

igor

18/09/2017

причина одна некваліфіковані працівники і хабарники начальники не треба на грозу списувати бездіяльність і тупість

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