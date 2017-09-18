Нічна негода знеструмила на Тернопільщині 114 населених пунктів

18/09/2017 Розмір тексту:

17-18 вересня внаслідок складних погодних умов на Тернопільщині було знеструмлено 114 населених пунктів.

Про це довідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Причиною припинення електропостачання стали грози з поривами вітру, через які спрацювали системи захисту ліній електропередач.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади.