Незважаючи на сезон, ціни на ягоди на тернопільських ринках “б’ють рекорди”

22/06/2017 Розмір тексту:

Тернополяни обурені високими цінами на ягоди. Незважаючи на сезон, черешні вартують до п’ятдесяти гривень за кілограм, ціна полуниць коливається в межах тридцяти п’яти гривень. Порівняно з минулим роком, ціни не зменшуються в сезонну пору.

Жителька Заліщик Марія Кушнірук продає на тернопільському центральному ринку фрукти. Жінка підтверджує, що ціни цього літа значно вищі, ніж минулого. Це пов’язано з погодними умовами.

«Погода цього літа дуже несприятлива для урожаю фруктів. Під час цвітіння було похолодання. І крім того, під час достигання погода дуже мінлива. Температура повітря, то вища, то нижча, дощі. Для достигання полуниць то не дуже добре. Тому ціни цього літа залишаються високими. Як буде далі, зараз важко сказати. Багато залежить від погоди», – розповідає жінка.

Наразі на центральному ринку полуниці продають по 30 – 35 гривень за кілограм. Продавці розповідають, що минулого літа ціна була нижчою, як мінімум, на 10 гривень. Серед найдорожчих фруктів – суниця й чорниця. Ціна стабільно залишається на рівні ста гривень за літр. В основному суниці продають з лісів Тернопільщини, а от черешню переважно везуть з Чернівецької області.

Софія Романська