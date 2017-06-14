Незабаром у Тернополі: 9 причин відвідати фітнес-тур “Живи танцюючи”

14/06/2017 Розмір тексту:

Як схуднути до літа? Як привести своє тіло в форму? Які вправи допоможуть скинути зайву вагу? Це одні з найбільш актуальних питань, якими переймаються жінки напередодні літнього сезону. Але крім красивого тіла не можна забувати і про зміцнення свого здоров’я. Відповідь на всі ці питання криється в одному слові – фітнес. Це оздоровча методика, яка включає в себе фізичні тренування у поєднанні з правильно підібраною дієтою, що в результаті дозволяє змінити форми тіла і його вагу і надовго закріпити досягнутий результат.

А що якщо об’єднати фізичні навантаження з танцями, і все це під драйвову музику? Тоді тобі прямо на фітнес-тур «Живи танцюючи». Це масштабна всеукраїнська подія, яка відвідала вже 5 міст, а на носі – Тернопіль. Задаєшся питанням «Навіщо мені туди йти?». Ось тобі 9 причин.

1. Користь для здоров’я

Заняття танцями – це необхідні навантаження, які дають оптимальне тренування серця, судин, м’язів і суглобів тіла. Низький травматизм дозволяє займатися ними і 4-річним дітям, і пенсіонерам.

2. Свіже повітря

Займаючись фітнесом на свіжому повітрі, ви подвоюєте корисність фізичних вправ. Кисень повітря забезпечує організм додатковою енергією, фітнес на повітрі сприяє зняттю стресу, а також ви просто насолоджуєтеся хорошою погодою.

3. Професійні тренери

Танцювальну частину заходу проводять артисти провідних шоу-балетів Європи, фахівці і співавтори проектів «Інтенсив» і «Живи Танцюючи» в компанії FitCurves, танцюристи з восьмирічним стажем – Михайло і Ольга Колісник.

4. Драйвова музика

Проект «Живи танцюючи» базується на таких стилях, як латина, денс-хол, хіп-хоп, рок-н-рол, твіст. Такий достаток стилів разом із супровідною музикою не дадуть вам занудьгувати. Над розробкою проектів працює ціла команда авторів, з різним танцювальним досвідом, саме для того, щоб рухи були різноманітні й цікаві.

5. – 1000 кКал за одне тренування

Під час нашого двогодинного марафону, кожен учасник зможе спалити більше 1000 ккал, і при цьому отримати задоволення від танцю. А яка жінка не любить танцювати? І головне, що отримуючи задоволення від танцювальних рухів, жінка, практично непомітно для себе, отримує відмінне фізичну навантаження.

6. Танцювальні майстер-класи, тренування в стилі східних єдиноборств

Фітнес-тур включає в себе годинне танцювальне тренування і годинне тренування в стилі «Інтенсив». На танцювальному тренуванні учасники вивчають базові рухи, танцюють 30-ти хвилинний нон-стоп і обов’язково проводять «батл».

7 . Танцювальні рухи для ВСІХ

Над розробкою проектів працює ціла команда авторів, з різним танцювальним досвідом, саме для того, щоб руху були різноманітні й цікаві. Вони намагаються врахувати всі вікові категорії і рівні підготовки, підбирають прості рухи, щоб можна було з легкістю їх повторити.

8. Секрети здоров’я від провідних дієтологів країни

Як правильно харчуватися? Яких продуктів не вистачає вашому організму? Які особливості харчування в різному віці? На всі ці питання дадуть відповідь практикуючі дієтологи.

9 . Розіграш призів

Ну а як же без цього? Всі активні учасники отримають призи від партнерів фітнес-туру «Живи танцюючи».

Не пропусти танцювальний марафон в своєму місті: 16 червня, Тернопіль, Театральна площа. Танці і спорт приносять позитивні емоції в наше життя. А оптимальне навантаження зміцнить здоров’я, підвищить витривалість, і головне – дасть життєву енергію. Живи танцюючи!