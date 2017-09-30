Незабаром тернополяни отримають “Файні карти”

30/09/2017 Розмір тексту:

З першого жовтня у міському транспорті Тернополя розпочинає діяти автоматизована система оплати проїзду. Пасажири зможуть оплатити поїздку за допомогою електронного квитка «Соціальна карта тернополянина», неперсоніфікованого електронного квитка тривалого користування або готівкою.

Перші «Соціальні карти тернополянина» вже отримали у товаристві «Системний зв’язок». Незабаром їх роздадуть тим, хто заповнював анкети на отримання такої картки. Учні і студенти отримають їх у своїх навчальних закладах, пільговики – в управлінні соціальної політики, а тернополяни – за місцем заповнення анкети. Коли і куди приходити, щоб забрати карту людям повідомлять особисто.

– Ми вже отримали біля двох тисяч звичайних карт тернополянина, тобто для тернополян, які подали анкетні дані до 19 вересня, – розповів Віталій Васильків, директор ТОВ «Системний зв’язок». – Готуємо до роздачі учнівські і деяку кількість студентських карток – більше 5 тисяч. Також готові вже пільгові картки – близько 15 тисяч. Коли буде завершена юридична частина з договорами і порядком видачі пільговим категоріям населення цих карток, ми готові їх завезти у пункти, де були заповнені анкети. Тернополяни забиратимуть карти там, де заповняли анкети. Усіх поінформують, де вони мають отримати їх. Будуть налаштовані сервіси, які будуть автоматично інформуватимуть тернополян про це.

Разом із «Соціальною картою тернополянина» у транспорті діятиме неперсоніфікований електронний квиток. Його можна буде придбати у пунктах продажу та поповнення електронних карт.

– Зараз виготовлено 5 тисяч неперсоніфікованих електронних квитків, – повідомив Віталій Васильків. – Залежно від попиту будемо їх постійно поновлювати, неcтачі не буде, вони виготовляються швидше, ніж персоніфіковані карти. Перевага персоніфікованої картки у тому, що при втраті можна відновити баланс картки і перенести кошти на новий носій, а у неперсоніфікованій карті фізично не можливо ідентифікувати особу, тому їх не слід поповнювати на великі суми. З першого жовтня неперсоніфіковані карти можна буде придбати у пунктах продажу. Коштують вони 20 гривень.

Паралельно із електронними квитками діятиме також проїзний квиток тривалого користування на проїзд у тролейбусі, який запровадили ще у грудні минулого року. Він коштує 15 гривень, а поповнювати його треба на певну суму, залежно від обраного тарифу і кількості поїздок. Більше дізнатися про різні види карток можна тут.

Ольга Трач

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