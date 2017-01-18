Незабаром Тернопільщину може накрити друга хвиля грипу

18/01/2017 0
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Загострення епідемічної ситуації передбачають фахівці Інституту грипу в Україні. За їхніми прогнозами, вкінці січня і на початку лютого можлива друга хвиля епідемії. Відтак жителям краю радять подбати про імунопрофілактику.

В управлінні охорони здоров’я ОДА запевняють: вакцина у лікувальних закладах краю вже є.

Наразі лікарі-епідеміологи Тернопільщини фіксують незначний спад захворюваності на грип і ГРВІ. Минулого тижня було зареєстровано понад три тисячі хворих. «У період Різдвяних свят простежувалася тенденція до зменшення кількості хворих. Загалом від початку епідсезону на ГРВІ захворіло 5% жителів області. У 38-ми пацієнтів був підтверджений діагноз грипу. Випадки захворювання на грип є як і серед дитячого населення, так і серед дорослого. На жаль, простежується тенденція щодо циркуляції вірусів грипу. Ситуація із захворюваністю є нестійкою. За прогнозами експертів, далі знову можливий підйом захворюваності. Другу хвилю передбачають вкінці січня і на початку лютого. Але, як показує практика, друга хвиля буде менш інтенсивна, ніж перша. Єдиним гарантованим методом профілактики залишається вакцинація», – каже лікар-епідеміолог Марія Павельєва.

Після проведення щеплення імунітет утворюється за два-три тижні. Жителі краю запевняють, що вакцина в області є, проте кількість медичних препаратів обмежена.

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