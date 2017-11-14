Невловимий Галатович: як гречаний магнат від колег утікав

Ошукані люди намагаються запросити директора ТОВ «ЕКОР ТЗ» за стіл перемовин, але той утікає. Борги перед земляками змушують директора Галатовича у прямому сенсі слова бігати від них так, що аж п’яти виблискують. Коли «заручники» цього бізнесмена зможуть повернути свої кровні та чи збираються люди йти на радикальні кроки й звільняти свого «партнера»? Про це – у публікації інтернет-видання Тернополяни.

«Поїхав перед обідом»

— Галатович є? — запитує представник одного з учасників ТОВ «ЕКОР ТЗ» в охоронця підприємства.

— Був, — чесно відповідає чоловік в уніформі з написом «ЕКОР» на всю спину.

— А зараз де?

— Так поїхав. Ще перед обідом, — каже чоловік з охорони і дуже дивується, коли дізнається, що звертався до нього представник співвласника ТОВ «ЕКОР ТЗ».

Здивування охоронця було викликане не самим запитанням, а тим, що зрозумів: Ігор Галатович — не єдиний його роботодавець. Цікаво, яким би було здивування охоронця, якби дізнався, що роботодавців насправді в нього майже 70. І всі вони — як громадяни, так і юридичні особи — намагаються всього лише повернути корпоративні відносини власників товариства в правове поле та відстояти свої чесно зароблені дивіденди, щоб частину з них знову вкласти в підприємство. Свого часу люди вкладали у становлення підприємства кошти, сили та час, а нині воно — один з найбільших платників податків регіону.

Коротко: про історію конфлікту

Якщо в місті ще хтось не знає історії про неприкрите гібридне рейдерство пана Ігоря Галатовича, який з 2011 року не виплачує своїм партнерам по бізнесу зароблені дивіденди (на сьогодні це понад 50 млн грн, з яких 28 млн грн — кошти фізичних осіб), то стисло ось як усе було.

Нинішній директор ТОВ «ЕКОР ТЗ» за спинами інших учасників товариства набув істотну частку підприємства до його реорганізації з відкритого акціонерного товариства у товариство з обмеженою відповідальністю. Ігор Галатович заволодів 36,5% акцій товариства, після чого, можна сказати, «з нізвідки» взялися статутні документи (які насправді мають усі ознаки фіктивності). Згідно з цими документами термін перебування Ігоря Галатовича на посаді директора компанії необмежений.

У цивілізованих корпоративних правовідносинах товариств стратегічні речі на кшталт призначення директора чи топ-менеджменту, планів щодо подальшого розвитку компанії, фінансових показників діяльності тощо розглядаються на загальних зборах учасників. Збори можуть вважатися такими, що відбулися, лише в разі наявності кворуму, тобто тієї кількості осіб, частка участі яких у товаристві становить певний відсоток. Галатович володіє однією з найвагоміших часток, але відкрито ігнорує такі збори. Навіть більше, під загрозою звільнення забороняє своїм підлеглим, які також мають частку в цьому бізнесі, з’являтися на них. Про це деякі учасники розповідали під час спроби провести збори у вересні цього року. Те ж саме відбулося і при спробі провести зібрання 9 листопада 2017 року. Не дивлячись на те, що цього разу збори мали відбутися прямо на території підприємства, ніхто з працівників ТОВ «ЕКОР ТЗ» не з’явився там навіть з елементарної людської цікавості. Невже директор ТОВ «ЕКОР ТЗ» почав залякувати своїх працівників чимось більшим, аніж звільненням з роботи?!

За непідтвердженою інформацією, гроші учасників товариства зберігаються на депозитах в одному з банків. Але парадокс ситуації полягає в тому, що накопичені відсотки Ігор Галатович не сплачує навіть собі. А це близько 18 млн грн! Хоча, враховуючи його неабиякі можливості (слід тільки згадати про купівлю елітної нерухомості в Києві для власних дітей на кошти, зароблені з успішного бізнесу 70-ти співвласників), імовірно, 18 млн грн для нього не такі вже великі гроші.

Варто нагадати, що під час Революції Гідності в лютому 2014 року син Галатовича став власником трикімнатної квартири площею 100 квадратів в елітному районі під Києвом. Через два роки — в 2016-му — він придбав ще одну квартиру в столиці, в сучасному комплексі на вул. Невській. Цього ж року донька Ігоря Галатовича також стала власницею нерухомості в цьому ж будинку на вул. Невській і таким чином стала власницею також двох елітних квартир у Києві. Інформація про це доступна у реєстрі речових прав на нерухоме майно й реєстрацію обтяжень, і про це неодноразово писали в тернопільські ЗМІ. Ці придбання апартаментів у Києві можуть бути прямим наслідком тривалого блокування Галатовичем розрахунків із партнерами по ТОВ «ЕКОР ТЗ»: вивести нерозподілений прибуток на «свої» компанії, знаючи, що ніхто, крім тебе й головного бухгалтера, ні про що не здогадається, то, пробачте за фольклор, як раз плюнути.

До речі, про головного бухгалтера. Пані Галина Бакалець, яка доклалася до зриву попередньої спроби провести збори учасників ТОВ «ЕКОР ТЗ», імовірно, отримує частину «бонусів» від допомоги панові Галатовичу з блокуванням розподілу прибутку підприємства. Так, як уже писали «Тернополяни», статки Галини Бакалець поповнилися 3-кімнатною квартирою в Тернополі.

Пристрасть до театральних спецефектів

«Ні Бог і ніхто з людей йому не суддя, він сам, що хоче, те й робить. Для нього нікого немає», — обурюється щодо поведінки Галатовича одна з учасниць загальних зборів, які вже вдруге намагалися провести ошукані співвласники ТОВ «ЕКОР ТЗ».

Треба віддати належне директору товариства — ефектні театральні вистави з цирковими трюками він робити навчився. Боягузливо втікаючи з підприємства, де за фактом Галатович є і «царем», і «богом», він турботливо попередив охорону про скликання зборів (отже, всі співвласники безперешкодно змогли потрапити на територію підприємства), підготував актову залу й навіть… запросив взяти участь у зборах депутата Тернопільської обласної ради Олександра Башту.

«Заходьте, сідайте. Вибачте, що чаю нема», — іронічно запрошує депутат учасників зборів. На запитання людей щодо мети перебування представника влади пан Олександр відповідає: «Як депутат обласної ради, я маю право в області з’являтися будь-де і будь-коли». Що правда, то правда, але даремно сподівається Галатович, що присутність поважного гостя зможе загладити кривду, котру він робить колективу й партнерам по бізнесу, які проклали йому дорогу. Даремно. Люди в усьому розберуться.

У коридор Галатович символічно витягнув порожній сейф, напевно, щоб продемонструвати, що нема чого в нього забирати. Ось як висловилася одна з учасниць ТОВ «ЕКОР ТЗ» про поведінку пана Ігоря: «Це називається «не хочу платити дивіденди».

Інтер’єр холу, вочевидь, також не без відповідних доручень Галатовича був «прикрашений» стендами з аудиторською звітністю за п’ять років, яку справді вимагали побачити учасники часток ТОВ «ЕКОР ТЗ». Та, як було зазначено під час зірваного зібрання, дані, які показав Галатович, не відповідають міжнародним стандартам аудиту. До речі, один з ошуканих учасників товариства вже отримав рішення Господарського суду Тернопільської області про зобов’язання товариства «ЕКОР ТЗ» провести аудит із залученням незалежного аудитора. Учасник самостійно бере на себе всі витрати з цього приводу.

Як би не намагався нинішній директор ТОВ «ЕКОР ТЗ» справити враження на небажаних для нього гостей, люди були обурені.

«Тут є учасники, які на ці збори їздять за 100 км»; «Усі спроби зробити групу посередників, яка б домовлялася з Галатовичем, виявилися марними», — майже приречено розповідали одне одному люди, які були присутні на зборах.

Здається, вихід у них лише один: назбирати необхідну кількість голосів та виключити директора зі складу учасників товариства.

«Крєпкій хозяйствєннік»

Цікаво, що на перевірку Галатович виявився справді непоганим бізнесменом. Слід віддати йому належне: підприємство працює, генерує прибуток і розвивається. На думку багатьох ошуканих співвласників ТОВ «ЕКОР ТЗ», Галатович свідомо йде на конфронтацію і зриває збори своєю відсутністю через страх, що учасники товариства більшістю голосів звільнять його.

«Навіщо ж нам його звільняти з директора, якщо підприємство нормально працює?! Ми хочемо конструктивного діалогу. Якщо в нього немає намірів у подальшому робити якісь протизаконні дії, то ми готові сідати за стіл переговорів», —говорили учасники зборів.

Було отримано перелік питань, які намагаються розглянути партнери Галатовича по бізнесу. Зокрема, люди на законних підставах вимагали обрати голову та секретаря загальних зборів товариства, заслухати звіти директора ТОВ «ЕКОР ТЗ» про фінансовий розвиток, ухвалити рішення про затвердження порядку розподілу прибутку, терміну і виплати частки дивідендів учасникам товариства за 2011—2016 роки, а також інші господарські питання.

Обрання голови загальних зборів — швидше формальність, але вона необхідна для проведення та скликання таких зборів. Тепер ці обов’язки лежать на керівникові підприємства. Та, як можна було помітити за останні 6 років, він ці збори проводити не бажає.

Учасники дійшли висновку, що єдина можливість домогтися справедливості й надати шанс підприємству нормально функціонувати та розвиватися — виключити Галатовича зі складу учасників і внести зміни до статуту товариства. Для цього необхідна присутність щонайбільшої кількості учасників ТОВ «ЕКОР ТЗ».

Як підкреслюють учасники, це не означає, що Ігор Галатович буде усунений з посади директора, швидше, навпаки, оскільки пан Галатович проявив себе як ефективний керівник. Йому буде запропоновано й надалі очолювати підприємство (бо ж хто вміє заробляти гроші — нехай їх заробляє!) Але тільки на зрозумілих для всіх партнерів і працівників умовах: щоб не повторилася узурпація влади на ТОВ «ЕКОР ТЗ», через яку Галатович як директор і учасник товариства отримав можливість розпоряджатися людськими долями, утримувати чужі гроші й безкарно ігнорувати зобов’язання перед тернопільцями.

Ярослав ДЕМИДАСЬ, Тернополяни