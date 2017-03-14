Невідомий художник перетворив під’їзд тернопільського будинку в казку. ФОТО

14/03/2017 Розмір тексту:

Фото яскравих малюнків потрапили в соцмережі і викликали серед користувачів справжній сплеск позитивних емоцій.

У Тернополі під’їзд звичайної багатоповерхівки з легкої руки невідомого художника перетворився в чарівний сад, повідомляє Сегодня.

Користувачі мережі поки не знають ім’я автора, але пишуть, що від “цих творів віє теплом і чимось добрим”. А деякі назвали малюнки “ексклюзивом” або “Гапчинською -2”.