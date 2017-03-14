Невідомий художник перетворив під’їзд тернопільського будинку в казку. ФОТО

14/03/2017 1
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Фото яскравих малюнків потрапили в соцмережі і викликали серед користувачів справжній сплеск позитивних емоцій.

У Тернополі під’їзд звичайної багатоповерхівки з легкої руки невідомого художника перетворився в чарівний сад, повідомляє Сегодня.

Користувачі мережі поки не знають ім’я автора, але пишуть, що від “цих творів віє теплом і чимось добрим”. А деякі назвали малюнки “ексклюзивом” або “Гапчинською -2”.

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Коментарі (1)

Ігор

14/03/2017

Молодці.Так рідко можна побачити щось хороше в поведінці наших людей на побутовому рівні.Виламані двері підїздів,окурки скрізь,сміття,калюжі болота,спалені кнопки ліфтів,запльований соняшником стадіон,викинуті на узбіччях доріг мішки сміття -таке сьогодення нашого патріотичного міста

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