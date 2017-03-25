Вандали знов познущалися з пам’ятника жертвам Голокосту. ВІДЕО
У Петрикові невідомі обмалювали свастикою пам’ятник жертвам Голокосту.
Про це повідомив краєзнавець Тарас Циклиняк.
Інформацію про пошкодження меморіалу zaxid.net підтвердив речник головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.
«Повідомлення про цей випадок до нас надійшло нещодавно. Зараз на місці ще працює слідчо-оперативна група. Невідомі особи червоною фарбою намалювали на пам’ятнику німецьку свастику. Сам знак білий, тому ці малюнки дуже помітні. Навпроти пам’ятника є приватні будинки, можливо, є відеокамери, тому будемо встановлювати, чия це робота», – розповів Сергій Крета.
За його словами, цей пам’ятник пошкодили не вперше – кілька років назад був схожий випадок, коли цей меморіал також розмалювали фарбою.
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Коментарі (1)
Олег25/03/2017
Швабоду не спинити!