Вандали знов познущалися з пам’ятника жертвам Голокосту. ВІДЕО

24/03/2017 Розмір тексту:

У Петрикові невідомі обмалювали свастикою пам’ятник жертвам Голокосту.

Про це повідомив краєзнавець Тарас Циклиняк.

Інформацію про пошкодження меморіалу zaxid.net підтвердив речник головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.

«Повідомлення про цей випадок до нас надійшло нещодавно. Зараз на місці ще працює слідчо-оперативна група. Невідомі особи червоною фарбою намалювали на пам’ятнику німецьку свастику. Сам знак білий, тому ці малюнки дуже помітні. Навпроти пам’ятника є приватні будинки, можливо, є відеокамери, тому будемо встановлювати, чия це робота», – розповів Сергій Крета.

За його словами, цей пам’ятник пошкодили не вперше – кілька років назад був схожий випадок, коли цей меморіал також розмалювали фарбою.