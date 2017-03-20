Невідомі “робінгуди” знов розписали фарбою автомобілі у Тернополі. ФОТО

20/03/2017 1
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На Східному масиві невідомі пошкодили автомобілі мешканців Тернополя.

Трапився інцидент поблизу п’ятиповерхових будинків, розташованих на вулиці Протасевича. Автівки “розмалювали” надписами “стоп хам”, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

Ймовірно, “під приціл” потрапили автомобілі, які власники припаркували у недозволених місцях.

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Коментарі (1)

MAUZER

20/03/2017

Якщо уповноважені структури не можуть (не хочуть) навести лад,це зроблять люди! Ну а методи, звичайно не найкращі, але ж більш дієві.

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