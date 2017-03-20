Невідомі “робінгуди” знов розписали фарбою автомобілі у Тернополі. ФОТО
20/03/2017 0
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На Східному масиві невідомі пошкодили автомобілі мешканців Тернополя.
Трапився інцидент поблизу п’ятиповерхових будинків, розташованих на вулиці Протасевича. Автівки “розмалювали” надписами “стоп хам”, повідомляє сайт ternopil.te.ua.
Ймовірно, “під приціл” потрапили автомобілі, які власники припаркували у недозволених місцях.
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