Невдало стрибнув у воду: на “циганці” рятували чоловіка

29/06/2017 Розмір тексту:

У Тернополі на пляжі “циганка”, стрибаючи з оглядової вишки у воду, травмувався громадянин 1992 року народження.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, потерпілий виплив на поверхню води та не рухався.

Випадковим свідком подій став заступник начальника 1 ДПРЗ, майор служби цивільного захисту Сергій Манзій. Не втрачаючи ані хвилини, він кинувся на допомогу.

Спільно з іншими відпочиваючими, рятувальник доправив потерпілого до берега та передав його працівникам швидкої медичної допомоги.