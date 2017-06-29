Невдало стрибнув у воду: на “циганці” рятували чоловіка

29/06/2017 0
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У Тернополі на  пляжі “циганка”, стрибаючи з оглядової вишки у воду, травмувався громадянин 1992 року народження.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, потерпілий виплив на поверхню води та не рухався.

Випадковим свідком подій став заступник начальника 1 ДПРЗ, майор служби цивільного захисту Сергій Манзій. Не втрачаючи ані  хвилини, він кинувся на допомогу.

Спільно з іншими відпочиваючими, рятувальник доправив потерпілого до берега та передав його працівникам швидкої медичної допомоги.

 

 

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