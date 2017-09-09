“Нестача робітників, надлишок спеціалістів з вищою освітою”, – реалії ринку праці Тернопільщини

09/09/2017 Розмір тексту:

У західних регіонах лави безробітних в основному заповнює молодь з вищою освітою. Спеціалісти зі служби зайнятості констатують: на одну вакансію спеціаліста претендує п’ятеро безробітних, а на одного робітника – дві вакансії.

Нестачу робітників пов’язують із занепадом професійно-технічної освіти. Нині кожна молода людина прагне здобути вищу освіту. Проте диплом не гарантує успішного працевлаштування.

«Зараз актуальним залишається професійне навчання безробітних, найчастіше воно здійснюється на замовлення роботодавців, тому що готових фахівців у нас немає. Також роботодавцям при прийомі на роботу безробітних компенсовується єдиний соціальний внесок. Також законодавство передбачає стимулювання працевлаштування соціально незахищених верств населення. Роботодавцям надається компенсація єдиного внеску без обмежень. Також є певні стимулювання щодо працевлаштування переселенців, за них не лише виплачується єдиний соціальний внесок, а й навіть частково заробітна плата. Така процедура відбувається протягом року. Також нині актуальне питання щодо працевлаштування воїнів АТО. Тут також є певні стимулювання для роботодавців», – відзначає директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк.

До слова, кількість осіб, які стоять на обліку в центрі зайнятості, постійно меншає. Якщо безробітний відмовляється від кількох пропозицій служби зайнятості щодо працевлаштування, він не може отримувати допомогу по безробіттю.

Софія Романська