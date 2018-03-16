Несподівані події на фоні поезії Шевченка: хроніка тижня, що минає

16/03/2018 Розмір тексту:

Світ

Отруєння російського шпигуна: перші наслідки

Відомий розвідник-перебіжчик Віктор Суворов якось сказав, що своєю безпекою завдячує вмінню спецслужб Великобританії “обрубувати руки”, які нахабно тягнуться з Москви. Це правило, на жаль, не обходиться без винятків, і у екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, який раніше працював на британську розвідку, нині з цього приводу може бути діаметрально протилежна думка. Саме “може”, оскільки критичний стан, в якому він зараз перебуває, навряд чи сумісний із роздумами і спогадами. Екс-розвідника, разом із донькою, було отруєно нервово-паралітичною речовиною. Причому, настільки сильною, що отруївся й співробітник поліції, який оглядав будинок Скрипаля. Крім цього, сліди отрути були виявлені у одному з ресторанів і у кількох автівках. Росія відреагувала у своєму звичному стилі: одразу ж відкинула усі можливі звинувачення. Тим часом у Великобританії схильні проводити паралель між історією зі Скрипалем і отруєнням полонієм у 2006 р. екс-офіцера ФСБ О.Литвиненка. Перші наслідки не забарилися: 23 російських дипломати будуть вислані з країни, а члени уряду і королівської родини на чемпіонат світу з футболу до Росії не поїдуть.

“Очікувано неочікувана” подія

Несподівана, але, за словами політаналітика Тараса Чорновола, “очікувано неочікувана” подія: Рекс Тіллерсон – вже не держсекретар США. Пішов сам, чи його “пішли” – думки стосовно цього висловлюються різні. Той же Т.Чорновіл зазначає, що ця відставка прогнозувалася ще восени – Тіллерсон був цілком самостійною політичною фігурою і не раз висловлював незгоду з позицією Д.Трампа в питаннях відносин з Іраном і КНДР. Деякі політологи відзначають, що вранці у вівторок 13 березня Тіллерсон рішуче і доволі різко підтримав позицію Великобританії в справі отруєння екс-агента ГРУ С.Скрипаля і заявив про ймовірну причетність до цього російських властей. А вже через кілька годин було оголошено про його відставку… Наступником Тіллерсона стане екс-глава ЦРУ Майкл Помпео, а керувати американськими розвідниками вперше в історії США призначено жінку – Джину Хаспел, що одразу дало підставу політтехнологам згадати фільми про Бонда і жінку-главу секретної служби, яка давала завдання агенту 007 і суворо картала його за помилки…

Україна

Варшава і Київ: вчитель і учень чи рівноправні партнери?

Перший Президент України Леонід Кравчук заявив, що Польща не має права вказувати його країні, кого вважати національними героями, а кого – ні. Цю думку він висловив виданню Rzeczpospolita. “Я народився на Україні, але тоді це була територія Польщі. Моїх батьків, які працювали на польських переселенців, ті вважали хамами і бидлом”, – розповів він. “Польща вирішила стати вчителем. Якщо Варшава хоче мати з Києвом хороші відносини, то вони повинні бути рівноправними. Польща не може визначати нашу внутрішню і зовнішню політику”, – підкреслив Л. Кравчук. Схожу думку висловило і МЗС України. Воно виступило із заявою, в якій наголосило, що “обов’язок перед невинними жертвами братовбивчих конфліктів минулого закликає Київ і Варшаву до чесного діалогу, а не до постійних взаємних звинувачень”. Наразі можна припустити одне: фільм Єжи Гоффмана “Вогнем і мечем”, де йдеться про оті самі братовбивчі конфлікти, мабуть, надовго зникне з екранів…

Меблі для… теракту

Керівник Центру звільнення полонених Володимир Рубан перевозив через лінію розмежування на Донбасі меблі. Серед них, однак, виявилися автомати, кулемети, гранатомети, міномет, міни, десятки тисяч патронів… Сам господар “комбінованого” вантажу запевняв, що не мав уявлення про всі ці “диявольські знаряддя”, що раптом “розмножилися” серед мирної фурнітури. “Можна не помітити підкинутий тобі в машину пістолет, але не помітити, що перевозиш, разом з меблями, цілий арсенал зброї та боєприпасів – то вже занадто”, – такою є узагальнена реакція аналітиків. Суд також не повірив у таку дивну неуважність Рубана і обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту. Глава СБУ Василь Грицак, в свою чергу, повідомив, що саме збирався “умеблювати” Рубан. За його словами, зброя і боєприпаси призначалися для здійснення серії масштабних терактів у центрі Києва. За Рубана горою стала Надія Савченко – і відразу ж нарвалася на звинувачення у організації та підготовці державного перевороту. І відповідне подання Генпрокуратури до Верховної Ради.

Кого буде бити Кличко?

“Київ повинен на найвищому рівні організувати фінал Ліги чемпіонів УЄФА в травні та продемонструвати спроможність міста проводити заходи такого рівня”, – заявив Віталій Кличко на засіданні організаційного комітету. «Ми повинні презентувати Київ найкращим чином, щоб всі гості, які до нас приїдуть, захотіли повернутися в наше місто знову, розповідали про нього в своїх країнах», – сказав мер столиці. Віталій Кличко звернув увагу членів оргкомітету, що заплановані заходи мають бути здійснені своєчасно, відповідально та якісно. Він також доручив керівникам усіх структурних підрозділів КМДА невідкладно визначити слабкі місця та проблеми, на яких варто зосередитися. Голови райдержадміністрацій повинні потурбуватися про благоустрій і чистоту територій у районах столиці, що їм підпорядковані. «Буду перевіряти особисто і без попереджень», – наголосив мер. Можливо, більш переконливо і вагомо було б сказати фразою з відомої комедії – “Буду бить аккуратно, но сильно”?

Тернопілля

Вражаюча толерантність поліції на фоні шевченківських днів

Високий рівень толерантності продемонструвало ГУНП області – надіслало повістку-виклик у суд підозрюваному. Якщо врахувати, що йдеться не про підозрюваного у крадіжці простирадла з шнурка у дворі, а про особу, яка поранила ножем людину в центрі міста, то така толерантність просто вражає. Не знаю всіх деталей справи, але, може, треба було піти ще далі й ввічливо запросити отого підозрюваного на дружню розмову за чаєм? Цікаво: такий вид правопорушення уже не вимагає негайного затримання підозрюваного? А якщо суд відмовив у цьому, то якими нормами закону чи здорового глузду він керувався? А загалом, тиждень минув під знаком чергової роковини Т.Шевченка і цитування на всіх рівнях його “в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля…”. З наголосом на розвитку самоврядності, необхідності повсякчас “звертатися до Шевченка” і “поважати свої суспільні традиції”. Зворушливо. Патріотично. Але… як бути, коли отих “правд” багато, “сила” постає у підозрілих інвестиційних угодах на забудову, “самоврядність” виявляється у самоуправстві князьків, а “повага до суспільних традицій” – у повсюдному толеруванні корупції? Що тоді – “громадою обух сталить”?

Ігор Дуда