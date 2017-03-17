Нервовий водій віз у багажнику десяток каналізаційних люків. ФОТО

При спілкуванні з 23-річним водієм охоронці порядку помітили, що він відповідає невпевнено і трохи нервує. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу. У салоні та багажнику автомобіля полісмени виявили 10 каналізаційних люків.

«Водій сказав,що всі люки його і він везе в село. Однак де він їх узяв, достеменно не зміг пояснити», – розповідає патрульний поліцейський.

На водія патрульні винесли постанову за порушення ПДР. Також викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події, повідомляють у патрульній поліції.