Нервовий водій віз у багажнику десяток каналізаційних люків. ФОТО

17/03/2017 0
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Автомобіль ВАЗ 2101, який не ввімкнув відповідного покажчика повороту, інспектори помітили близько 4-ї години ранку, 17 березня, на вулиці Довженка.

При спілкуванні з 23-річним водієм охоронці порядку помітили, що він відповідає невпевнено і трохи нервує. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу. У салоні та багажнику автомобіля полісмени виявили 10 каналізаційних люків.

«Водій сказав,що всі люки його і він везе в село. Однак де він їх узяв, достеменно не зміг пояснити», – розповідає патрульний поліцейський.

На водія патрульні винесли постанову за порушення ПДР. Також викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події, повідомляють у патрульній поліції.

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