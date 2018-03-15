Неповнолітній вкрав автомобіль у старшого брата, щоб поїхати до дівчини

15/03/2018 Розмір тексту:

Патрулюючи вулицю Монастирського 13 березня близько 1-ї години ночі, патрульні помітили автомобіль ВАЗ, який рухався без увімкненого ближнього світла фар.

Це насторожило інспекторів і вони зупинили авто. Під час спілкування з охоронцями порядку водій помітно нервував. Як виявилося, водій – неповнолітній та посвідчення водія він ще не отримав. Автомобіль належить його старшому брату. Потай від нього забрав транспортний засіб, щоб поїхати до дівчини.