Неповнолітній вкрав автомобіль у старшого брата, щоб поїхати до дівчини
15/03/2018 0
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Патрулюючи вулицю Монастирського 13 березня близько 1-ї години ночі, патрульні помітили автомобіль ВАЗ, який рухався без увімкненого ближнього світла фар.
Це насторожило інспекторів і вони зупинили авто. Під час спілкування з охоронцями порядку водій помітно нервував. Як виявилося, водій – неповнолітній та посвідчення водія він ще не отримав. Автомобіль належить його старшому брату. Потай від нього забрав транспортний засіб, щоб поїхати до дівчини.
На неповнолітнього водія склали 3 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом без посвідчення водійського, без полісу страхування та порушення ПДР, повідомляють у патрульній поліції.
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