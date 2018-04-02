Неподалік Тернополя знайшли велетенський артилерійський снаряд

02/04/2018 Розмір тексту:

З настанням весни, особливо в час проведення земляних робіт, частішають випадки виявлення небезпечних знахідок часів минулих воєн.

Зокрема, 1 квітня о 09:00 місцеві жителі виявили 6 артилерійських снарядів часів, каліброи 76 мм, Другої світової війни поблизу села Шляхтинці Тернопільського району.

Цього ж дня о 10:00 було виявлено артилерійський снаряд, калібром 203 мм, часів Другої світової війни у селищі Велика Березовиця Тернопільського району.

Небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву, повідомляють в Управлінні ДСНС.