Неподалік Тернополя знайшли велетенський артилерійський снаряд
02/04/2018 0
Розмір тексту:
З настанням весни, особливо в час проведення земляних робіт, частішають випадки виявлення небезпечних знахідок часів минулих воєн.
Зокрема, 1 квітня о 09:00 місцеві жителі виявили 6 артилерійських снарядів часів, каліброи 76 мм, Другої світової війни поблизу села Шляхтинці Тернопільського району.
Цього ж дня о 10:00 було виявлено артилерійський снаряд, калібром 203 мм, часів Другої світової війни у селищі Велика Березовиця Тернопільського району.
Небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву, повідомляють в Управлінні ДСНС.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- На Тернопільщині засудили наркомана, який хотів дати хабаря поліцейському
- Завдяки фінансовій підтримці Петра Гадза Трибухівська ОТГ стала “громадою розвитку”
- Укрзалізниця призначила додатковий рейс швидкісного потяга “Тернопіль-Київ”
- У Тернополі “накрили” два підпільні цехи, де виробляли горілку і коньяк. ФОТО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...