Неподалік Тернополя знайшли три артилерійські снаряди
23/03/2018 0
Розмір тексту:
Три артилерійські снаряди виявили у селі Великі Бірки Тернопільського району.
Як повідомили в Управлінні ДСНС, боєприпаси знайшли 22 березня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Один артилерійські снаряд калібром 152 мм, два – калібром 76 мм.
Небезпечні знахідки вилучено та зосереджено в безпечному місці.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Герої, зброя і весна: хроніка тижня від “За Збручем”
- На Тернопільщині взялися за продавців, які споюють неповнолітніх
- Мешканець Тернопільщини вкрав автомобіль, аби доїхати до лікарні
- Віктор Овчарук: “Цьогоріч фінансування всіх закладів і установ обласного значення на Тернопільщині збільшилось на 1,2 млрд”
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...