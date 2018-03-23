Неподалік Тернополя знайшли три артилерійські снаряди

23/03/2018 0
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Три артилерійські снаряди виявили у селі Великі Бірки Тернопільського району.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, боєприпаси знайшли 22 березня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення

Один артилерійські снаряд калібром 152 мм, два – калібром 76 мм.

Небезпечні знахідки вилучено та зосереджено в безпечному місці.

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