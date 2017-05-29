На пасовищі неподалік Тернополя знайшли міни

29/05/2017 Розмір тексту:

28 травня о 16:00 на пасовищі в селі Малий Ходачків Тернопільського району місцеві жителі виявили дві мінометні міни часів Другої світової війни.

Про подію люди сповістили Служби порятунку «101».

На виклик направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Після проведення обстеження території, прилеглої до місця небезпечної знахідки, всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого вибуху, повідомляють в управлінні ДСНС.