Неподалік Тернополя знайшли чотири велетенські авіабомби

13/10/2017 Розмір тексту:

12 жовтня групою у селі Великі Бірки Тернопільського району виявили 4 фугасні авіабомби ФАБ-100 часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Боєприпаси вилучено та зосереджено в безпечному місці. Згодом їх знешкодять.