Неподалік Тернополя знайшли чотири велетенські авіабомби
13/10/2017 0
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12 жовтня групою у селі Великі Бірки Тернопільського району виявили 4 фугасні авіабомби ФАБ-100 часів Другої світової війни.
Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.
Боєприпаси вилучено та зосереджено в безпечному місці. Згодом їх знешкодять.
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