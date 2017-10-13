Неподалік Тернополя знайшли чотири велетенські авіабомби

13/10/2017 0
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12 жовтня групою у селі Великі Бірки Тернопільського району виявили 4 фугасні авіабомби ФАБ-100 часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Боєприпаси вилучено та зосереджено в безпечному місці. Згодом їх знешкодять.

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