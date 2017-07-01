Неподалік Тернополя зіткнулися три автомобілі. Є потерпілі. ФОТО

01/07/2017 0
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Зіткнулися три автомобілі за селом Чистилів у суботу, 1 липня, близько 12:30. Ауді, Тойота Кемрі, та Фольксваген Гольф не розминулися на дорозі, повідомили у поліції. Причину аварії встановлює слідство.

Про аварію біля Чистилова на трасі 20minut.ua повідомила читачка Тетяна.

– Здається є травмовані, там дві швидких, перед в сірої іномарки – всмятку, – пише жінка.

Водія і пасажирку Фольксваген Гольфа та посажира Тойоти госпіталізували в обласну і першу міську лікарню, повідомили в ГУ НПУ в області.

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