Неподалік Тернополя зіткнулися автомобілі. Є потерпілі. ФОТО

13/05/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 12 травня близько 17:30. На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка зіткнулися дві іномарки. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Sens, рухаючись в напрямку Тернополя, під час виконання маневру “обгін” виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автівкою марки Audi-100.

В результаті аварії до лікарні бригада швидкої госпіталізувала кермувальника Daewoo. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки та відкриті переломи обох наколінників. З травмами та забоями звернувся за меддопомогою і пасажир цього ж автомобіля.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик, у водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.