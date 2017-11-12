Неподалік Тернополя зафіксували спалах небезпечного захворювання

12/11/2017 Розмір тексту:

Від початку осені на кір захворіло майже чотири десятки жителів Тернопільщини. Більшість з них – діти шкільного віку. Хворіють переважно в організованих колективах, – наголошують лікарі-епідеміологи.

Черговий спалах захворюваності зафіксували у Тернопільському районі. Там оголосили карантин, а профілактучну роботу щодо цього захворювання розпочали по всій території області.

Лікарі кажуть, що причиною масового поширення кору стало недостатнє охоплення щеплеленням. Відтак батькам радять не уникати цієї процедури для своїх дітей. «Ми проводимо профілактичні заходи, щоб убезпечити населення від поширення кору. Також у населених пунктах, де зафіковані випадки цього захворювання на 21 день продовжили карантинні заходи. До прикладу, трапилося три випадки захворювання у Тернопільському районі. Вони трапилися в організованому колективі. Щоб вберегтися від поширення кору, проводять щеплення. Оскільки це єдиний ефективний метод боротьби з цим захворюванням. Кір має таку особливість, якщо людина не щеплена від нього, то вона стовідсотково захвріє при контакті із зараженою особою», – пояснює зав. відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Марія Павельєва.

Лікарі наголошують: щоб уникнути спалахів захворюваності на кір охопленність щепленням має сягати 96-ти %. Процедуру вакцинації проводять у поліклініках. Дефіциту необхідних препаратів немає.

Софія Романська