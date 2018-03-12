Неподалік Тернополя з автомобіля висипалися десятки мішків з картоплею. ФОТО

11/03/2018 0
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10 березня після обіду в селі Романівка під Тернополем вантажний автомобіль з причепом з’їхав у кювет.

З машини і причепу висипалася картопля у мішках. Водій травм не отримав, повідомляє tenews.org.ua.

На місце оказії були викликані поліцейські.

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