Неподалік Тернополя з автомобіля висипалися десятки мішків з картоплею. ФОТО

11/03/2018 Розмір тексту:

10 березня після обіду в селі Романівка під Тернополем вантажний автомобіль з причепом з’їхав у кювет.

З машини і причепу висипалася картопля у мішках. Водій травм не отримав, повідомляє tenews.org.ua.

На місце оказії були викликані поліцейські.