Неподалік Тернополя з автомобіля висипалися десятки мішків з картоплею. ФОТО
11/03/2018 0
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10 березня після обіду в селі Романівка під Тернополем вантажний автомобіль з причепом з’їхав у кювет.
З машини і причепу висипалася картопля у мішках. Водій травм не отримав, повідомляє tenews.org.ua.
На місце оказії були викликані поліцейські.
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